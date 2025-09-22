Todo listo para la ExpoCarreras 2025

Villa Carlos Paz. El miércoles 24 de septiembre se realizará en el Estadio Arena de Villa Carlos Paz la ExpoCarreras 2025, un evento diseñado para guiar a jóvenes y adultos en la elección de su futuro académico y profesional. La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 15:00 horas.

La ExpoCarreras 2025 es una iniciativa clave que busca potenciar el desarrollo personal de los jóvenes y ofrecer un panorama completo de las opciones educativas disponibles. Este año, el encuentro contará con la participación de más de 50 instituciones de formación de toda la provincia, tanto del ámbito público como privado. Los asistentes tendrán la oportunidad de obtener información sobre una amplia oferta de carreras universitarias, tecnicaturas y formaciones en oficios.

"El futuro de nuestros jóvenes es una de nuestras principales prioridades. Esta exposición, que ya es un clásico de nuestra ciudad, es un espacio fundamental para que los estudiantes de la región puedan explorar sus vocaciones e intereses, y tomar decisiones informadas sobre su camino educativo", afirmó la Secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías.

Además de la oferta académica, el evento se enriquecerá con la participación de empresas líderes, que compartirán los requerimientos y demandas del mercado laboral actual. También se sumarán emprendedores locales que contarán sus experiencias, ofreciendo una perspectiva real sobre el camino del autoempleo y la innovación.

La ExpoCarreras 2025 es una oportunidad única para conectar con el mundo de la educación y el trabajo, y está abierta a todos los estudiantes y miembros de la comunidad interesados en planificar su futuro.

