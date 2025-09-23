ARCA lanzó un plan de facilidades para deudas posconcursales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo plan de facilidades de pago destinado a contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo de acreedores o en estado de quiebra pero que mantengan la continuidad de su actividad comercial.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5759/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El programa, que entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre, permitirá regularizar deudas impositivas y de la seguridad social generadas después de la fecha de presentación en concurso o de la declaración de quiebra.

Específicamente, abarca las obligaciones vencidas hasta dos años después de dicha fecha.

Las condiciones del plan establecen un máximo de 18 cuotas. La tasa de interés financiero será la equivalente a la de interés resarcitorio, fijada actualmente en un 2,75% mensual según la Resolución 823/2025 del Ministerio de Economía.

El acceso al plan varía según el tipo de contribuyente. Los "Pequeños Contribuyentes, Micro y Pequeñas Empresas, Entidades sin fines de lucro" podrán adherirse sin pago a cuenta.

Las "Medianas Empresas Tramo 1" deberán abonar un pago a cuenta del 1% del total adeudado, mientras que para las "Medianas Empresas Tramo 2" y los "Demás Contribuyentes" el pago inicial será del 3%.

Cada contribuyente podrá solicitar un plan por cada tipo de obligación.

Adicionalmente, la misma resolución general actualizó el monto mínimo de pago a cuenta y de las cuotas para todo el régimen de facilidades de pago de la Resolución General 5321/2023, elevándolo de $2.000 a $50.000.