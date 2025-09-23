Carlos Paz vuelve a la FIT con stand propio y múltiples propuestas

Villa Carlos Paz dirá presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se realizará en La Rural de Buenos Aires. El evento se desarrollará del 27 al 30 de septiembre, la ciudad contará con un stand propio y ofrecerá su propuesta turística, sus prestaciones en hotelería, teatro y recreación.

El secretario de Deporte, Turismo, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini manifestó a EL DIARIO: «Estas ferias siempre coinciden con variaciones económicas o cuestiones políticas, por eso es importante ver cómo se preparan otros destinos pensando en la temporada de verano. Si bien es internacional, las provincias argentinas van a estar presentes. Tenemos una agenda cargada con stand propio, como siempre, en el mismo lugar de los últimos tres años y con una fuerte interacción del sector privado».

«Vamos a presentar todo el contenido de nuestra ciudad: la oferta comercial, turística, hotelera y deportiva. Siempre tratamos de darle un espacio al teatro y presentaremos algunas obras que ya están confirmadas»; añadió.

La ocasión servirá además para avanzar en la firma de convenios con las ciudades de Encarnación y Asunción (Paraguay), Posadas (Misiones) y Mina Clavero, con la finalidad de potenciar el movimiento de la próxima temporada de verano.