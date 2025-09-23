anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 23 de septiembre de 2025 · 09:23

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó cómo continuará el calendario de pagos durante la jornada del martes 23 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones

  • Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, con documentos terminados en 2 y 3, percibirán sus haberes este martes.

Asignación por Embarazo

  • En el caso de la Asignación por Embarazo, este martes será el turno de los beneficiarios con documentos concluidos en 9, completando así el cronograma mensual.

Prestación por Desempleo

  • Por su parte, los titulares de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 4 y 5 también podrán cobrar durante la misma jornada.

De esta manera, ANSES recuerda que todas las prestaciones contemplan el aumento del 1,90% por movilidad, aplicado a partir de este mes

Comentarios