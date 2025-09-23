Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó cómo continuará el calendario de pagos durante la jornada del martes 23 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, con documentos terminados en 2 y 3, percibirán sus haberes este martes.

Asignación por Embarazo

En el caso de la Asignación por Embarazo, este martes será el turno de los beneficiarios con documentos concluidos en 9, completando así el cronograma mensual.

Prestación por Desempleo

Por su parte, los titulares de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 4 y 5 también podrán cobrar durante la misma jornada.

De esta manera, ANSES recuerda que todas las prestaciones contemplan el aumento del 1,90% por movilidad, aplicado a partir de este mes