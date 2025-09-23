A cuánto cotizan el dólar blue y el dólar oficial este martes

El dólar blue se vende este martes 23 de septiembre de 2025 a $1.1475, luego de la fuerte baja que se produjo en la jornada del lunes tras el respaldo al Gobierno nacional por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.455.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar oficial este martes 23 de septiembre cotiza a:

Compra: $1.380.

Venta: $1.430.

Cotización del dólar blue

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).