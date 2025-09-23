Cuesta Blanca presente en el VI Encuentro de Mujeres Rurales de América Latina

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este martes del VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales, un espacio que reunió a dirigentes y referentes de toda la región.

El evento contó con la presencia de la senadora Alejandra Vigo, la secretaria de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez, además de autoridades provinciales y representantes de distintos países de Latinoamérica y el Caribe.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados al reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las mujeres en todas las etapas de la vida, con especial énfasis en los entornos rurales, donde persisten desafíos en materia de igualdad, acceso a recursos y participación social.