El biógrafo de Florian Czarnyszewicz visitó la ciudad de Villa Carlos Paz

El politólogo y escritor Bartosz Bajków, coautor de la biografía del célebre escritor polaco Florian Czarnyszewicz, quien vivió y murió en Villa Carlos Paz, visitó esta mañana la ciudad y fue recibido por el intendente Esteban Avilés y los integrantes de la Comisión por la Identidad Carlospacense.

En el marco de las acciones de revalorización cultural y la agenda que antecede a la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará del 30 de octubre al 3 de noviembre, se hizo la presentación del segundo tomo del libro biográfico sobre el autor oriundo de Polonia, cuyos restos descansan en el cementerio local.

Czarnyszewicz es una figura emblemática de la literatura polaca y escribió gran parte de su producción en estas tierras.

La comitiva visitó la casa donde vivió Czarnyszewicz, se entregó una ofrenda florar en el cementerio local y finalmente se plantó un árbol nativo en el Bosque de la Poesía. La visita de Bajków reviste una especial importancia para la cultura local y para la comunidad polaca, ya que permitió fortalecer los lazos con la memoria y el legado del escritor.

De esta manera, Villa Carlos Paz continúa consolidándose como un polo cultural y literario de relevancia internacional, en vísperas de una nueva edición de su Feria Internacional del Libro.