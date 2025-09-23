El mapa del vino en Córdoba, con nuevas regiones y variedades en alza

Cuando se habla de vino, la mente suele ir a Mendoza, San Juan o Salta. Sin embargo, la provincia de Córdoba se ha posicionado de manera gradual como un actor relevante en el mapa vitivinícola del país, gracias a la calidad de sus vinos y la diversidad de sus terruños. Históricamente, Córdoba ha tenido una tradición vitivinícola, aunque por mucho tiempo estuvo centrada en los vinos de mesa. Hoy en día, la producción se ha transformado, enfocándose en vinos de alta gama que reflejan características únicas.

¿Cuáles son las principales regiones vitivinícolas de Córdoba?

Colonia Caroya: Colonia Caroya, en el departamento de Colón, es la cuna de la vitivinicultura cordobesa. Es la zona con mayor trayectoria, destacándose por su cepa insignia: Isabella (que genera un vino ligero, afrutado y bien característico de la región). Pero además, otras variedades como Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot han logrado excelentes resultados y se adaptaron de maravilla al clima y suelo de la región, produciendo vinos frescos y aromáticos.

Se destacan las bodegas Camiare (que ha sido premiada internacionalmente) y La Caroyense, un ícono de la ciudad.

Traslasierra: Ubicada al oeste de las Sierras Grandes, la región de Traslasierra ha experimentado un boom vitivinícola en las últimas décadas. Esta zona se caracteriza por su clima seco y soleado, con una gran amplitud térmica entre el día y la noche, factor crucial para la maduración de las uvas y el desarrollo de aromas y colores intensos.

Los viñedos se encuentran a una altitud que varía entre los 800 y 1.200 metros sobre el nivel del mar. Las cepas que mejor se han adaptado son el Malbec, el Cabernet Sauvignon y el Syrah, dando lugar a vinos de gran cuerpo y complejidad. Bodegas como Noble San Javier, Viarago y Aráoz de Lamadrid son pioneras en la región.

Calamuchita: El Valle de Calamuchita, conocido por sus lagos y sierras, también ha demostrado ser un lugar propicio para el cultivo de la vid. Aquí, la altitud juega un papel fundamental, ya que muchos viñedos se encuentran a más de 1.000 metros de altura, lo que propicia una maduración lenta de la uva. Los suelos, en su mayoría rocosos y de buen drenaje, contribuyen a la concentración de sabores y aromas. El Pinot Noir y el Merlot han encontrado en Calamuchita un hábitat ideal, dando vinos elegantes y equilibrados. La zona se encuentra en pleno desarrollo, con bodegas de escala artesanal que apuestan por la calidad.

La región alberga el vino más premiado de la provincia, producido por Bodega Las Cañitas, y otras grandes etiquetas de las bodegas Familia Furfaro, Vista Grande y Finca Atos.

Punilla: Al norte del Valle de Punilla, en las cercanías de La Cumbre y Capilla del Monte, se han establecido nuevos proyectos vitivinícolas que aprovechan la altitud y los microclimas de la zona. Con viñedos que superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar, las bodegas locales están explorando el potencial de variedades como el Malbec, el Cabernet Franc y el Chardonnay.

Aunque es una región emergente, los primeros resultados son muy prometedores, lo que sugiere que Punilla podría convertirse en otra región destacada en la producción de vinos de altura.

Se destaca la apuesta del viñedo Nébula, Finca La Marta y Las Corzuelas.

El futuro del vino cordobés es prometedor. La provincia ha demostrado tener la capacidad de producir vinos de alta calidad con una fuerte identidad regional, y la creciente cantidad de bodegas y viñedos, sumada a la inversión en enoturismo, posicionan a Córdoba como un destino imperdible para los amantes del vino.