Florian Czarnyszewicz también será protagonista de la Feria Internacional del Libro

En el marco de las actividades previas a la Feria Internacional del Libro, el intendente Esteban Avilés recibió al escritor polaco Bartosz Bajków, quien es biógrafo de Florian Czarnyszewicz, autor que se refugió en Villa Carlos Paz y escribió grandes obras de la actual literatura polaca.

Participaron del encuentro el cónsul de Polonia, Enrique Wojnacki; el secretario de turismo, Sebastián Boldrini; y Pedro Jorge Solans, de la Comisión de la Identidad Carlospacense, quienes lo recibieron previo a la presentación de su libro biográfico.

El escritor Pedro Jorge Solans, fundador de Corprens Editora, resaltó la importancia de mantener vivo el legado literario del célebre autor polaco. «Esta es la primera visita a la ciudad del escritor Bartosz, biógrafo de Florian, escritor que vivió, escribió y falleció en nuestra ciudad. En la actualidad literaria de Polonia, es uno de los más importantes escritores. Hoy lo tenemos a este biógrafo que defiende la actividad literaria de nuestro escritor y funde a Carlos Paz como un centro de legado artístico y cultural internacional».

El secretario de Deporte, Turismo, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini expresó: «Esto es parte de lo que va a ser la Feria Internacional del Libro, una parte del gran contenido que vamos a tener. El escritor Bartosz nos decía que la comunidad polaca nos pide que cuidemos sus restos, ya que fue un gran escritor y les gustaría algún día poder hacer su traslado, por eso queremos que los más jóvenes puedan conocer sus obras. Es importante conocer lo que tiene Carlos Paz como destino cultural, el gran paso de artistas, físicos, escultores que hemos tenido por nuestra ciudad a lo largo del tiempo».