Gran respuesta en Cosquín: 63 propuestas para la nueva bandera de la ciudad

La Municipalidad de Cosquín informó que finalizó la convocatoria del concurso “Cosquín en una Bandera” con un total de 63 propuestas presentadas por vecinos y vecinas. El certamen busca definir el emblema que unificará la identidad de la ciudad.

En los próximos días, el jurado se reunirá en la primera jornada de evaluación para establecer criterios y dar inicio al proceso de selección. Una vez definido el ganador, la nueva bandera será presentada oficialmente como símbolo de todos los coscoínos.

Desde el municipio agradecieron la amplia participación ciudadana y destacaron el compromiso de la comunidad en esta iniciativa cultural e identitaria. Las novedades se comunicarán a través de los canales oficiales.