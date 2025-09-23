Miguel Ángel Russo recibió el alta y ya está en su casa

El DT de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta de este lunes y ya se encuentra en su casa, luego de haber sido internado otra vez al asistir a la clínica Fleni para realizarse los chequeos médicos correspondientes. La noticia se conoció el día después del empate del Xeneize 2 a 2 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

Los profesionales detectaron que el experimentado entrenador estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, lo que que motivó que quedara en observación durante el día. Tras recibir medicación e hidratación por medio de suero, el estado de deshidratación fue corregido y Russo pudo regresar a su domicilio en horas de la tarde.

Allí será visitado en las próximas horas por el médico de Boca, quien analizará su evolución y determinará, junto al propio Russo, si conviene que esté presente en la práctica que el plantel llevará a cabo el martes. La idea es que el DT vuelva a realizarse estudios para confirmar que los valores se encuentran en parámetros normales.

En caso de que los resultados sean satisfactorios, Russo planea asistir por la tarde al entrenamiento de Boca, que hoy tuvo jornada libre tras el empate frente a Central Córdoba.

El 2 de septiembre pasado, luego de la victoria 2-0 sobre Aldosivi en Mar del Plata, Russo había acudido al mismo sanatorio para realizarse controles de rutina. Aquella vez se le detectó una infección urinaria y permaneció internado tres días por precaución hasta recibir el alta.

"Lo que se diga me entra por un oído y sale por el otro. El que sabe sobre su salud es uno mismo y, si estoy trabajando, es porque tengo el alta de todos y mi familia es la primera", comentó el DT en aquel momento.

La situación actual, aunque nuevamente obligó a su hospitalización, parece estar bajo control y desde el cuerpo médico de Boca transmitieron tranquilidad. Todo indica que Russo podría retomar su actividad habitual en las próximas horas, siempre y cuando los estudios de este martes confirmen su evolución favorable.

El próximo partido de Boca será el sábado, a las 19, ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 10 del Torneo Clausura. En la tabla de posiciones, el Xeneize quedó con 14 puntos y se encuentra en el tercer puesto de la Zona A, por detrás de Unión (16) y Barracas Central (15).