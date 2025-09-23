Preocupación por la salud de Mariano Grondona: “Está delicado”

Buenos Aires. Elena Lynch, la compañera inseparable y esposa de Mariano Grondona, habló ante los medios en un día cargado de emociones y sinceridad. Al aire de Puro Show (El Trece), dio detalles de la salud de su esposo. “Mariano está delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo. Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. igual, estuvo internado”, expresó. La frase, directa pero llena de ternura, abrió una ventana al presente de una figura indiscutible del periodismo.

Grondona, con sus 92 años, permanece lejos de las cámaras y de los análisis afilados que definieron toda una etapa de la televisión. Trece años atrás, en 2012, un accidente cerebrovascular lo apartó de los estudios y los paneles, marcando el inicio de otro capítulo, mucho más silencioso. La reciente doble pulmonía, compartida en destino y fecha con la del Papa Francisco, trajo un sobresalto inesperado a la familia, pero también ofreció la posibilidad de comparar la lucha por la vida entre dos figuras públicas, cada una desde su fragilidad.

“Él estuvo internado”, explicó Lynch, haciendo hincapié en la gravedad del episodio que se sumó a la secuela persistente del ACV. Pero la decisión fue mantenerlo en casa. “Está en casa porque es mejor ahí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado”, contó, en un intento de dibujar algo de paz en medio del desgaste.

“Tiene 92 años es toda una vida juntos, es bravo”, concluyó Elena Lynch.