Primavera: Un movimiento de seis mil millones de pesos en Carlos Paz

El gobierno municipal de Villa Carlos Paz dio a conocer un balance del impacto económico que dejó el primer fin de semana de primavera, caracterizado por múltiples eventos deportivos y recreativos y los 30 años de la Fiesta de la Primavera. Desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre, se vivió un gran éxito de convocatoria que dejó más de $6.400.000.000 en la ciudad.

Este ingreso se distribuyó principalmente en alojamiento, consumo en gastronomía y transporte, comercio y actividades recreativas.

Hubo una buena ocupación turística con un promedio que rondó el 60% de las plazas disponibles y la ciudad recibió más de 110.000 personas con un impacto económico estimado de $6.411.604.902.

Pero además, la ciudad continúa consolidándose como destino internacional y este fin de semana contó con una propuesta turística de más de 10 eventos nacionales e internacionales como el 8º Encuentro de motos Harley Davidson, la Regata de la Primavera de vela con sede en el 400 Yacht Club, el Certamen de Danza Universal Dance, el 11º Encuentro Internacional de escuelas de tenis y 7º Torneo Six Internacional de mami hockey, entre otros.

Convocando a cientos de familias de toda la Argentina y de países vecinos que se complementó con destacadas promociones hoteleras y gastronómicas para incrementar aún más la afluencia de visitantes a Villa Carlos Paz.

«Hemos tenido un evento sorprendente la verdad, trabajamos con mucho esfuerzo y creemos que fue un verdadero éxito. Tuvimos un fin de semana completo con un impacto significativo en distintos ámbitos de la ciudad»; expresó Sebastián Boldrini, secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes.

En lo referente al importante operativo de seguridad, el secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, agregó «el balance es excelente a nivel seguridad en contraste con otros destinos turísticos que también festejaron la primavera. El factor sin alcohol fue clave en esto, estamos muy contentos con los resultados logrados en materia de seguridad con un evento sin incidentes».