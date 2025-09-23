Tanti refuerza controles y concientización por animales sueltos en la vía pública

La Municipalidad coordina acciones junto al Juzgado de Paz, la Policía y Seguridad Ciudadana para concientizar sobre tenencia responsable
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 23 de septiembre de 2025 · 19:46

La Municipalidad de Tanti informó que, junto al Juzgado de Paz, la Policía local, la Policía Rural y el área de Seguridad Ciudadana, llevan adelante un trabajo conjunto para abordar la problemática de los animales sueltos en la vía pública.

El objetivo de la iniciativa es informar, concientizar y acompañar a la comunidad en el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre tenencia responsable, buscando una mejor convivencia y el cuidado de todos.

Desde el municipio agradecieron la colaboración de los vecinos en esta tarea comunitaria que apunta a reforzar el respeto por las normas y la seguridad en los espacios públicos.

Comentarios