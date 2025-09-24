Arrancó Expo Carreras en el Arena con stands, charlas y orientación vocacional

Esta mañana abrió sus puertas en el Arena Villa Carlos Paz la edición 2025 de Expo Carreras, un evento que convoca a cientos de estudiantes de la ciudad y de distintas localidades de Punilla para conocer la amplia oferta educativa disponible en la provincia.

En los stands montados en el predio se presentan universidades públicas y privadas, institutos terciarios, centros de capacitación laboral y organismos estatales que brindan información sobre becas, programas de formación y salidas laborales.

La muestra incluye también un cronograma de charlas y talleres orientados a la elección vocacional, las oportunidades de estudio a distancia, el acceso a carreras tecnológicas y la orientación sobre el primer empleo.

Expo Carreras se extenderá durante toda la jornada y busca acompañar a los jóvenes en el proceso de definir su futuro académico y profesional, ofreciendo un espacio de encuentro directo con instituciones educativas y especialistas en orientación.