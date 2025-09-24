Cómo funciona la ropa con tecnología que nació en la costanera de Carlos Paz

El proyecto VCP Health no solo representó un orgullo para la Escuela ProA TIC de Villa Carlos Paz al ser distinguido en la Feria de Ciencias provincial: también despertó la curiosidad de muchos que quieren saber cómo funciona la ropa con tecnología saludable creada por los alumnos.

La iniciativa surgió de una observación cotidiana: en la costanera y en los gimnasios locales cada vez más personas realizan actividad física sin pasar por una evaluación médica previa. A partir de esa inquietud, los estudiantes de 6° año decidieron investigar cómo la tecnología podía ayudar a prevenir riesgos.

El resultado fue una remera avanzada que integra sensores electrónicos capaces de medir la frecuencia cardíaca del deportista. La gran novedad es el uso de Arduino Lilypad, una versión del conocido microcontrolador diseñada especialmente para ser cosida en prendas de vestir. En lugar de cables, se utilizó hilo conductor, lo que permite que el sistema se adhiera de manera liviana y flexible a la tela.

El dispositivo toma datos mientras la persona realiza la actividad física y los almacena en una tarjeta de memoria. Luego, un profesional de la salud puede analizar la información para detectar anomalías de forma temprana y evitar complicaciones mayores.

El proyecto también exploró la posibilidad de medir otros parámetros, como presión arterial y oxigenación. Todo el trabajo se llevó a cabo siguiendo las fases del desarrollo de software —captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas—, integrando además contenidos de Educación Física, Matemáticas y Tecnología bajo un enfoque STEAM ampliado.

Los estudiantes remarcaron que la idea estuvo inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, en particular el objetivo N.º 3 (Salud y Bienestar) y el N.º 9 (Industria, Innovación e Infraestructura).

Este desarrollo, que une salud y tecnología en una propuesta concreta, fue lo que permitió al equipo clasificar a la instancia nacional de la Feria de Ciencias, que se realizará a fines de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.