Cómo se despide el mes de septiembre: el clima en el Valle de Punilla

Una semana con amplia variación de temperatura se registra en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Los registros irán en ascenso hacia el fin de semana, pero anticipan el ingreso de un frente frío que estaría acompañado de la vuelta de las precipitaciones, ráfagas de viento y hasta la posible caída de aguanieve.

Las condiciones mejorarán el sábado 27 de septiembre, pero el pronóstico indica que entrará otro frente frío hacia fin de mes.

El noveno mes del año se despide con lluvias y clima cambiante.

Para este miércoles 24, se anuncia una máxima de 25 grados y una mínima de 7 grados. En tanto, el jueves 25 se prevé una temperatura máxima de 26 grados. La semana cerrará el viernes 26, con una máxima de 27 grados.