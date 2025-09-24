Corte de tránsito en un nuevo tramo de la avenida Cárcano

La Municipalidad de Carlos Paz informó que desde esta semana habrá cortes parciales de tránsito en nuevos tramos de la avenida Cárcano, en el marco de las obras que incluyen la construcción del nuevo acueducto del servicio municipal de agua potable y la refuncionalización vial y turística de esta importante arteria.

Las interrupciones alcanzan a los siguientes sectores:

Avenida Cárcano entre Sargento Cabral y Teniente Morandini.

Avenida Cárcano esquina Los Gigantes.

La obra prevé la renovación de 2.400 metros de cañería de cemento, que serán reemplazados por una moderna tubería de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) de 600 milímetros de diámetro. El objetivo es optimizar el funcionamiento del Acueducto Principal de Carlos Paz, que abastece a las zonas centro y este de la ciudad.

En paralelo, se ejecuta la repavimentación integral de la avenida Cárcano, con mejoras en la carpeta asfáltica y la construcción de un separador central. Además, se incluyen trabajos de escurrimiento pluvial en los cruces de Tierra del Fuego y Río Negro, dos puntos críticos que suelen registrar complicaciones durante jornadas de lluvias intensas.