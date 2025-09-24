¿Cuál es la comida preferida de los cordobeses?

Cuáles son las comidas y bebidas que más caracterizan a los cordobeses. Algunos dirán que el fernet con coca y un buen choripán, hay quienes no cambian por nada el sabor del cabrito y un vino de Colonia Caroya. Otros prefieren el infaltable asado, un o buen lomito y algunos son fanáticos de las empanadas con pasas de uva.

Estos son algunos de los elementos más distintivos de la gastronomía local.

Lomito: El sándwich con tonada

El lomito cordobés no es solo un sándwich, es una institución gastronómica en la provincia. Este manjar es tan fundamental para la cultura local como el fernet o el choripán, y se ha ganado su lugar como uno de los sándwiches más destacados a nivel mundial.

La magia del lomito reside en su sencillez y en la calidad de sus ingredientes. Su base es un pan crujiente por fuera y suave por dentro, que alberga un bife de lomo de ternera, tierno y jugoso. A esto se le suma una combinación de ingredientes que, si bien pueden variar, suelen incluir lechuga, tomate, jamón, queso y un huevo frito o a la plancha. Pero el verdadero secreto, lo que eleva este sándwich a otro nivel, es la mayonesa casera, a menudo con un toque de ajo o perejil.

El chori

Se trata de un sándwich de chorizo asado a la parrilla dentro de un pan francés, es una de las comidas más populares y representativas de Córdoba. Es un manjar simple pero lleno de sabor que se encuentra en cada esquina, en cada cancha de fútbol y en cada evento social. Es la comida callejera por excelencia de los cordobeses. La costanera a orillas del río Suquía o el Parque Sarmiento son los lugares más emblemático para comer un choripán en la ciudad de Córdoba.

Cabrito a la llama o a la estaca, pura tradición

El cabrito es otra de las delicias cordobesas que evoca la tradición y el sabor de la tierra. Se cocina a la llama o a la estaca, una técnica que consiste en asar la carne lentamente de forma vertical sobre un fuego de leña. La carne queda tierna por dentro y crocante por fuera, con un sabor ahumado único que la hace irresistible. El cabrito es un plato que se comparte en celebraciones familiares, en fiestas patrias y en reuniones especiales.

El guiso de fideos moñito

El guiso de fideos moñito es una de las comidas más emblemáticas y reconfortantes de la cocina popular, especialmente en los días de frío. Es un plato que evoca recuerdos de la infancia, de la mesa familiar y de la calidez del hogar. No es una receta de alta cocina, sino un estandarte de la cocina casera, de esa que se hace con amor y sin grandes pretensiones.

El clásico del domingo, el asado

El asado argentino es mucho más que una simple comida a la parrilla; es un pilar fundamental de la identidad cultural y social del país. Representa un ritual, un punto de encuentro y la excusa perfecta para reunir a familiares y amigos. Es la celebración de la amistad, la familia y las tradiciones, todo alrededor del fuego y la carne.

Las empanadas cordobesas

La empanada cordobesa es mucho más que un simple plato: es un ícono gastronómico y una de las variantes más queridas y particulares de este manjar en Argentina. Si bien el asado, el choripán y el lomito tienen su lugar, la empanada cordobesa se destaca por su sabor único y su personalidad inconfundible, que la diferencian notablemente de sus primas de otras provincias.

Su característica principal es la combinación de sabores dulces y salados. Esto se debe a la inclusión de pasas de uva y una pizca de azúcar en su relleno. Este contraste audaz, que puede sorprender a quienes no están familiarizados con ella, es precisamente lo que la hace memorable.