El Ejército ayudará a combatir los incendios forestales en las sierras

El Ejército Argentino colaborará con los bomberos voluntarios en el combate de los incendios forestales en las sierras de Córdoba. El martes pasado, en la localidad de Villa del Dique, el personal militar participó de una simulación y proveyó logística al Ministerio de Seguridad, para el apoyo de bomberos, ETAC, Policía de Córdoba y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que se encontraba combatiendo un foco de incendio con las nuevas motobombas «Wick 375» de alta presión y alcance.

En un ejercicio organizado por el Ministerio de Seguridad en el paraje Almirante Brown, donde personal de la Unidad Militar de Respuesta a Emergencias (UMRE) instaló una base operativa para coordinar operaciones, además de carpas con dormitorios calefaccionados, cocina - comedor, duchas y puestos de sanidad. En los márgenes del dique, los militares montaron un «puente en frío» móvil simulando el vadeo de un río para el cruce de vehículos livianos y dotaciones.

De esta forma, apoyará el trabajo de los cuerpos de seguridad y emergencias, en el marco del abordaje y combate de catástrofes como incendios forestales en todo el territorio provincial.

El antecedente más inmediato, se dio en septiembre de 2024, cuando el Ejército Argentino montó una base de operaciones en la localidad de Capilla del Monte, en el marco del combate del foco de incendios que afectó al Valle de Punilla.

«El objetivo de este ejercicio fue simular escenarios reales, en donde distintos actores deben intervenir de manera conjunta coordinando múltiples acciones, además del despliegue de recursos críticos para el abordaje de situaciones de catástrofes, en este caso de incendios forestales»; señaló el Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros.

«Desde este Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo, venimos trabajando desde el año pasado con los Bomberos Voluntarios, los cuerpos de defensa civil, la Policía de Córdoba y con el Ejército Argentino para la implementación de un Comando Unificado de Incidentes, con la participación de capacitadores internacionales como la Fundación Pau Costa de España, emulando experiencias exitosas del resto del mundo»; completó Quinteros.