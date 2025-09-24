El escritor Bartosz Bajków dejó su huella en el Bosque de la Poesía

En su recorrida por Villa Carlos Paz, luego de ser recibido por el intendente Esteban Avilés, el escritor Bartosz Bajków, visitó la tumba de Florian Czarnyszewicz y el Parque Estancia la Quinta.

Luego de presentar su obra, una biografía del escritor polaco quien vivió y falleció en la ciudad, llegó al cementerio local junto a una comitiva de la que formaba parte el cónsul de Polonia, Enrique Wojnacki, lugar donde se rindió un homenaje floral y hubo gran emoción al encontrarse frente a la tumba de uno de los máximos referentes de la literatura polaca.

Seguidamente, hicieron su paso para conocer el Parque Estancia La Quinta, donde el escritor o biógrafo dejó su huella plantando un árbol de especie nativa en El Bosque de la Poesía.

El cónsul de Polonia, Enrique Wojnacki, expresó a El Diario: «No es la primera vez que nos reunimos en Carlos Paz con gente de la Embajada de Polonia, el consulado y los polacos que viven en Córdoba y vecinos de Carlos Paz. Tenemos un escritor que vivió, escribió en Carlos Paz y es polaco, podemos decir que es carlospacense, argentino y polaco, todo junto. Hoy hemos tenido varios ciclos desde la presentación del escritor que vino a mostrar la biografía que nos brindó la génesis de toda esta obra, y luego pasamos por el cementerio para poder plantar un árbol en su honor. Fue un día muy lindo y emocionante poder compartir en su honor».