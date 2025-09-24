El lago San Roque muestra su mejor nivel en los últimos 40 años

La primavera llegó a las sierras de Córdoba y el lago San Roque muestra su mejor nivel de los últimos 40 años. Desde hace cuatro décadas que no se llega a esta instancia del año con un caudal tan importante. El embalse se ubica en 33,48 metros (aunque está por debajo del nivel del vertedero) y se prevé que no habrá problemas vinculados a la sequía.

Habitualmente, estos meses son los más críticos por la crisis hídrica y se hace evidente la escasez de lluvia. Sin embargo, el invierno que recientemente terminó ha dejado un período de lluvias inusual que revirtió esa tendencia.

Pero además de generar una postal única que favorece el trabajo de los hidropedales, catamaranes y otras actividades dentro del lago, las precipitaciones contribuyen además a la lucha contra los incendios forestales.

Una situación similar se vivió en los años 1959, 1984 y 1985 y desde entonces no se había repetido. Lo cierto es que las lluvias registradas durante los últimos días de agosto, durante la Tormenta de Santa Rosa, aportaron un importante caudal al lago, aumentando su nivel 70 centímetros en apenas horas.