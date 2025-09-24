Estudiantes presenciaron un simulacro de accidente y conocieron la labor bomberil

La Expo Carreras que se desarrolla en el Estadio Arena de Villa Carlos Paz reunió a cientos de jóvenes que recorrieron la amplia oferta educativa y de formación. Entre los atractivos de la muestra, se destacó la participación de los Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes llevaron adelante un simulacro de accidente de tránsito con un automóvil.

Durante la demostración, los efectivos mostraron el procedimiento de rescate y la utilización de herramientas específicas para la atención de víctimas en siniestros viales. El despliegue captó la atención de los estudiantes, que siguieron con interés cada paso de la intervención.

Además, los bomberos instalaron un stand informativo, donde brindaron detalles sobre el funcionamiento de la institución y extendieron una invitación abierta a los jóvenes para integrarse al cuerpo activo, destacando la importancia del servicio voluntario en la comunidad.

La jornada, organizada por el municipio y distintas instituciones educativas, continúa con charlas, presentaciones y actividades pensadas para orientar a los futuros estudiantes en su elección académica y profesional.