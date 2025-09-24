La llegada de la primavera, furor por las flores amarillas en Carlos Paz

Una tendencia que crece
La llegada de la primavera, furor por las flores amarillas en Carlos PazDurante los últimos días, crecieron las consultas para regalar los ramos más coloridos.
Tras la llegada de la primavera, se intensificó la tendencia de regalar flores amarillas y creció la demanda en las florerías de la ciudad de Villa Carlos Paz. Sebi, Mabel y Candy Martínez son las dueñas de la Florería Aranjuez y desde hace un par de años, vienen notando un incremento de los regalos que caracterizan esta época del año.
«Tuvimos un buen impacto este año y comenzamos con mucho más tiempo. Desde el día jueves empezamos con las ventas, encargos previos y mucha gente haciendo fila. La gente viene a buscar flores amarillas; en ese sentido tenemos margaritas, crisantemos, mini girasoles, lirios, de todo y todo natural. En algunos casos llevaron girasoles artificiales por un tema de que tenían que viajar, pero la mayoría eran naturales»; informaron en diálogo con EL DIARIO.
«Los clientes son de todas las edades, la gran mayoría son jóvenes estudiantes que buscan regalos para sus novias o para amigos, pero también tuvimos papás que venían a buscar regalos para sus hijos también. Desde hace un tiempo, se ha potenciado la venta de las flores. Lo bonito es que la gente empiece a regalar flores en primavera, que vuelva esa cultura y no solo en primavera. Es algo que se había perdido un poco y es una sensación muy bonita»; completaron.
Para conocer más o conseguir algunas de las flores más bellas, se puede visitar Floristería Aranjuez (Avenida San Martin 588) de Villa Carlos Paz o contactar al (3541)-649108.