Más de 600 jóvenes de Cosquín prometieron lealtad a la bandera de Córdoba

En un emotivo acto desarrollado en Cosquín, más de 600 jóvenes realizaron la promesa de lealtad a la bandera de la provincia de Córdoba, acompañados por sus familias y autoridades municipales.

La ceremonia se llevó a cabo en conmemoración del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional y figura emblemática del federalismo argentino, al cumplirse 195 años de su fallecimiento.

Durante el encuentro se reafirmaron los valores de libertad, pluralidad y solidaridad que caracterizan a la identidad cordobesa, en un marco de fuerte participación comunitaria.

El evento contó con la presencia de docentes, directivos escolares y representantes institucionales, que acompañaron a los estudiantes en una jornada cargada de simbolismo y compromiso cívico.