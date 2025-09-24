Orgullo carlospacense: alumnos inventaron ropa avanzada y competirán en Buenos Aires

El proyecto VCP Health, creado por estudiantes de 6° año de la Escuela Experimental con Énfasis en TIC ProA de Villa Carlos Paz, fue distinguido en la instancia provincial de la Feria de Ciencias, Tecnologías, Arte y Movimiento e Innovación y clasificó a la etapa nacional, que se llevará a cabo a fines de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta consiste en una ropa avanzada con tecnología para la salud, capaz de medir la frecuencia cardíaca de quienes realizan actividad física. El dispositivo se adosa a la vestimenta y utiliza un hilo conductor en lugar de cables, lo que permite coserlo a la tela de una remera y transformar la prenda en un sensor portátil.

La idea surgió a partir de la observación cotidiana en la costanera de Carlos Paz: personas corriendo, caminando o andando en bicicleta y la pregunta sobre si estaban médicamente preparados para esa actividad. ¿Cuántas pulsaciones se necesitan para quemar grasas? ¿Qué frecuencia es recomendable para entrenar una maratón de 40 kilómetros? A estas inquietudes buscó responder el trabajo.

Los estudiantes Galo Melchiori y Aluhe Almeira fueron quienes presentaron el proyecto frente al comité evaluador, acompañados por sus docentes asesores Carolina Ceballos y Marco Locati, y el coordinador de curso Ignacio Oyola. Sin embargo, la propuesta fue construida por todo el 6° año, que participó en las distintas etapas de investigación, encuestas, elaboración de diagramas, programación, diseño de prototipos y pruebas de funcionamiento.

Además del desarrollo técnico, los alumnos produjeron material de difusión para comunicar la importancia de la tecnología aplicada a la salud y remarcaron cómo este tipo de innovaciones pueden mejorar la calidad de vida de los deportistas.

Con una frase que refleja la esencia del proyecto, los jóvenes resumieron su motivación: “Dale alegría a tu corazón, usando electrónica y programación”.