Se corta el tránsito en dos importantes avenidas de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que durante diez días se verá cortado el tránsito vehicular en dos importantes avenidas. La medida se debe a la realización de obras y afectará a quienes transiten habitualmente por la zona norte de la ciudad.

El primer corte está previsto para mañana jueves 25 en Avenida Recta Martinolli, entre Ángel Lo Celso y Gauss, en el sentido hacia la Mujer Urbana y se debe a trabajos de repavimentación de EPEC. Se implementa un desvío del tránsito vehicular por Av. Recta Martinolli, Tycho Brahe, Blas Pascal, Agustín Fresnel y Av. Recta Martinolli.

En tanto, con motivo del avance de la obra de desagüe en Avenida Sagrada Familia, habrá un corte total desde el día viernes 26 a las 10 en Duarte Quirós, entre José Cortez y Fernández y Eugenio Galli. Los desvíos serán los siguientes:

- Hacia el Tropezón: Duarte Quirós, José Cortez y Fernández, Caseros, Eugenio Galli y Duarte Quirós.

- Hacia el centro: Duarte Quirós, Eugenio Galli, Yavi, José Cortez y Fernández y Duarte Quirós.