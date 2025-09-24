¿Un meteorito en las sierras?: Una extraña luz sorprendió a todos en Carlos Paz

Una extraña luz se registró en el cielo de las sierras de Córdoba y sorprendió a los vecinos de Villa Carlos Paz y el Vallle de Punilla. Según pudo conocerse, el fenómeno también pudo apreciarse en otras provincias del país como Santiago del Estero y Santa Fe y desató las teorías más desopilantes en las redes sociales.

El hecho se produjo minutos antes de las seis de la mañana y tuvo una duración de un minuto.

Según pudo conocerse, se trató de un bólido (un fragmento de materia interplanetaria) que pertenece a la formación del sistema solar. En su ingreso a la Tierra, mostró una altura estimada entre 65 y 85 kilómetros y alcanzó una temperatura superior a los 2.500 grados hasta que terminó desintegrándose.

El fenómeno provocó la atención de los habitantes de la zona, quienes creyeron que podría tratarse de un meteorito o un avión que iba en caída libre hacia el suelo.