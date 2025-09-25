Carlos Paz: agenda cargada de eventos para el fin de semana

Villa Carlos Paz. Como todos los fines de semana, Villa Carlos Paz será sede de un nutrido calendario de eventos culturales, deportivos y recreativos para que disfruten turistas y vecinos, de acuerdo al siguiente cronograma:

Viernes 26 de septiembre

10 hs. Teatro Acuario. Festival Internacional de Malambo "Malambazo 2025".

14 hs. Club de Pesca, Club Bolívar y Estadio Arena. 27° Edición Certamen Nacional de básquet juvenil "Malditos los vicios, Benditos los deportes".

14 hs. Carlos Paz Rugby. 19° Encuentro Internacional de hockey infantil.

16 hs. Auditorio Municipal. Seminario gratuito de danza del Gran Ballet Argentino.

16 hs. Parque Estancia La Quinta. “Suelta de Libros” 3° Edición.

19:30 hs. Salón Rizzuto. Ciclo de cine "Primavera con amor". Proyección del film "El mejor".

Sábado 27 de septiembre

9 hs. Parque de Asistencia. Encuentro de escuelas de atletismo.

9 hs. Hotel Parque. Barrio Costa Azul. Expo Coaching 2025.

9 hs. Polideportivo Santa Rita y Poli Colinas. Encuentro de escuelas de fútbol infantil.

9:30 hs. Estadio Arena. Voley femenino vs. Club Juniors

10 hs. Teatro Acuario. Festival Internacional de Malambo "Malambazo 2025".

10 hs. Carlos Paz Golf. Copa de golf "Conejo verde".

10 hs. Club de Pesca, Club Bolívar y Estadio Arena. 27° Edición Certamen Nacional de básquet juvenil "Malditos los vicios, Benditos los deportes".

10 hs. Carlos Paz Rugby. 19° Encuentro Internacional de hockey infantil.

11 hs. Costanera y puente Centenario. Paseo de los artesanos.

14 hs. Club Náutico Córdoba. Regata de vela clase dobles.

18 hs. Base Cerro La Cruz. Visitas guiadas nocturnas.

Domingo 28 de septiembre

10 hs. Teatro Luxor. Apertura Concurso Internacional de danzas "Danzamerica 2025".

10 hs. Teatro Acuario. Festival Internacional de Malambo "Malambazo 2025".

10 hs. Estadio Arena. Encuentro vóley recreativo adolescentes. Participan los 3 (tres) polideportivos de la ciudad.

10 hs. Club de Pesca, Club Bolívar y Estadio Arena. 27° Edición Certamen Nacional de básquet juvenil "Malditos los vicios, Benditos los deportes".

10 hs. Carlos Paz Rugby. 19° Encuentro Internacional de hockey infantil.

11 hs. Costanera y puente Centenario. Paseo de los artesanos.

14 hs. Club Náutico Córdoba. Regata de los vientos de vela.

17 hs. Estadio Arena. Handball masculino. Primera división vs Estudiantes de Río Cuarto.

18:30 hs. Estadio Arena. Handball recreativo femenino vs Río Segundo.

19:30 hs. Estadio Arena. Handball recreativo masculino vs Río Segundo.

