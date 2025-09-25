Carlos Paz bajo alerta por fuertes tormentas y vientos intensos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para Córdoba y las sierras por la llegada de tormentas fuertes y vientos de gran intensidad. En Villa Carlos Paz, el fenómeno se hará sentir entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, con probabilidades de lluvias de hasta el 100%.

El viernes por la tarde y noche se espera un marcado aumento de la inestabilidad, con tormentas fuertes y ráfagas del sector sur que podrían superar los 60 kilómetros por hora. El SMN ubicó a la zona en nivel de alerta amarilla por viento y naranja por viento zonda, advirtiendo sobre posibles complicaciones para la población.

Durante la madrugada del sábado, las tormentas se mantendrán con alta probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde el cielo irá mejorando con nubosidad variable.

Las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre en los momentos de mayor intensidad y asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.