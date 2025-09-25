Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz

RESOLUCIÓN Nº017/2025-26

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 29 de septiembre de 2025 a las 18 hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº016/2025-26: APROBAR el Pliego para el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO “VCP CONVENCIONES” constituido por Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y Anexo 1 con el Plano de ubicación y croquis referenciales, que forman parte integrante de la presente.-



ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -



ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs del 29 de septiembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -



ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -



ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -



VILLA CARLOS PAZ, 24 de septiembre de 2025.-