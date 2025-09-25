Día del Corazón: se realizará una jornada de salud en el centro de Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El Municipio de Villa Carlos Paz, a través de su Secretaría de Salud, informó que el próximo lunes 29 de septiembre, de 9:00 a 13:00 horas, se desarrollará una jornada de salud integral en el centro de la ciudad, en General Paz 120 (frente a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen), con motivo de la conmemoración del Día del Corazón.

Durante la actividad se ofrecerán, de manera libre y gratuita:

Consejos odontológicos

Testeos de enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Asesoramiento nutricional

Control de tensión arterial

Esta propuesta tiene por finalidad promover la prevención, fomentar hábitos de vida saludables y acercar a los vecinos la posibilidad de acceder a controles y asesoramiento profesional en materia de salud pública.

De esta manera, el Municipio de Villa Carlos Paz reafirma su compromiso con el cuidado integral de la población y con la implementación de políticas públicas saludables que contribuyan al bienestar de la comunidad.

