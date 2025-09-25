Un momento muy especial se vivió esta tarde en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, donde el cuerpo de bastoneras del IESS recibió un reconocimiento por sus 60 años de trayectoria.

Se trata del primer cuerpo de bastoneras del país, creado en 1965, con una trayectoria ininterrumpida, desde sus primeros inicios, manteniendo viva la tradición que hoy forma parte del patrimonio cultural e identidad de Villa Carlos Paz.

Las palabras de su fundadora: "Es emocionante ver cómo esta iniciativa que nació para acompañar un desfile se transformó en una pasión que ha perdurado en el tiempo". Ese legado que comenzó con la primera bastonera, Mercedes Olmos, exalumna del IESS, continúa vivo gracias al trabajo de excompañeras como Carina Colasanto y Johana Laclau, actuales responsables del grupo, y al compromiso de las familias que sostienen esta tradición".

Con orgullo han representado a la ciudad en actos y desfiles a lo largo y ancho del país.

El primer grupo fue iniciativa de la profesora de educación física Silvia Huberman con el objetivo de acompañar la banda musical de la institución en desfiles y actos patrios. Su presencia se convirtió en símbolo de identidad. Disciplina y compromiso, representando los valores de la ciudad en innumerables eventos.

Participaron de hechos significativos de la historia carlospacense, como la inauguración de la Terminal de Ómnibus, la inauguración del Polideportivo Municipal, plazas y escuelas, y fueron parte de un amistoso entre Perú y Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, participaron de producciones artísticas como el videoclip de Piñón Fijo.

Llegaron a ser 98 bastones, hoy el grupo mantiene su vigencia con 19 integrantes, muchas de ellas hijas y nietas de quienes alguna vez fueron parte.

No solo representa tradición cultural, sino que también promueve valores fundamentales como el trabajo en equipo, la motricidad, el desarrollo del oído musical, la disciplina y la socialización.