En julio, los salarios registrados subieron 2,2% y consiguieron ganarle a la inflación

El último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en julio de 2025 los salarios formales registraron un crecimiento del 2,2% frente al mes anterior, superando la inflación de ese período, que se ubicó en 1,9%. Este desempeño marcó un alivio en medio de la persistente tensión entre precios e ingresos, una de las principales preocupaciones económicas en el país.

Al desglosar los datos por sector, se observa que el sector privado registrado creció 2,2%, el sector público 2,3% y el sector privado no registrado tuvo la mayor expansión, con un 3,6%. Este último segmento, aunque más inestable y con menores niveles de cobertura, empujó al índice general al alza.

En lo que va de 2025, los salarios acumulan una suba del 23,7% respecto de diciembre del año anterior. Dentro de ese total, los privados registrados avanzaron 16,2%, los públicos 19,1% y los no registrados sorprendieron con un incremento de 57,9%, reflejando un ajuste fuerte aunque desde niveles más bajos.

La variación interanual resulta aún más llamativa: en los últimos 12 meses, el índice de salarios aumentó 53,2%. En este lapso, los registrados crecieron 40,3%, los públicos 41,3% y los informales saltaron 139,7%. Estas cifras dejan en claro la fuerte disparidad entre sectores, donde los trabajadores fuera del sistema formal muestran los mayores aumentos porcentuales, aunque con salarios más reducidos y una situación de vulnerabilidad mucho mayor.

En el sector público también se detectan diferencias internas. Mientras que el subsector nacional solo creció 0,6% en julio y 24,5% interanual, el subsector provincial mostró una expansión del 2,6% en el mes y 47,3% frente a igual mes de 2024. Estas divergencias marcan que las paritarias y los acuerdos salariales dependen en gran medida de cada jurisdicción.

Más allá de los avances estadísticos, el poder de compra sigue siendo un punto crítico: con una inflación acumulada de 17,3% en lo que va del año, los ingresos apenas logran empatar o superar levemente al costo de vida. Según encuestas, más del 80% de los trabajadores considera insuficiente su salario para cubrir los gastos básicos. A ello se suma la brecha salarial de género, que se mantiene en torno al 27% y que se profundiza en áreas como la salud y la industria.