Familia Activa: Se hará la tercera suelta de libros en Parque Estancia La Quinta

La tercera edición de la suelta de libros se llevará adelante el próximo viernes 26 de septiembre desde las 16 horas en el Parque Estancia La Quinta de Villa Carlos Paz.

En el marco de la llegada de la primavera, la actividad será completamente libre y gratuita y fue organizada por el gobierno local.

Habrá distintas actividades como lectura en vivo, presentación de escritores locales, suelta y circulación de libros, recepción de donaciones de novelas, cuentos y libros de poesías para niños y adultos.

Se trata de una actividad que cuenta la coordinación de Ariel De Nicola y Silvia Garrigós y los interesados en participar, simplemente deberán acercarse y podrán llevarse un libro de obsequio.