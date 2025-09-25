Jornada de Donación de Sangre en el Hospital Sayago

Villa Carlos Paz. La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Salud Pública, invitó a una nueva jornada de Donación de Sangre que se realizará el sábado 27 de septiembre en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Esta iniciativa solidaria se llevará a cabo de 08:30 a 11:30 horas. Bajo el lema “Dona sangre, da esperanza: juntos salvamos vidas”, se invitó a toda la comunidad a sumarse a colaborar.

Los interesados en participar deberán solicitar un turno previo escribiendo por Whatsapp al 3512 65-1515 y concurrir con su DNI.

Requisitos para donar sangre:

- Tener entre 18 y 65 años.

- Pesar más de 50 kg.

- Llevar DNI, cédula de identidad o pasaporte.

- Haber descansado al menos 6 horas

- Desayunar liviano con infusiones azucaradas, sin lácteos ni grasas.

