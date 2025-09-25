La Bolsa de Comercio busca a los «Diez Jóvenes Sobresalientes» del 2025

La Bolsa de Comercio de Córdoba ya se encuentra en la búsqueda de los «Diez Jóvenes Sobresalientes del Año», una iniciativa que desde hace más de tres décadas distingue a jóvenes cordobeses que, con esfuerzo, talento y compromiso, generan un impacto positivo en la sociedad.

El certamen está destinado a jóvenes de 18 a 35 años, y busca reconocer trayectorias y acciones en distintos ámbitos: labor social, política, vida académica, profesional, deportiva, artística, cultural, emprendedurismo, ejemplos de vida y también a quienes, desde el exterior, enaltezcan el nombre de Córdoba.

Este año, la distinción se enmarca en una celebración especial: los 125 años de la Bolsa de Comercio de Córdoba, reafirmando su compromiso con la promoción de valores y con el impulso a las nuevas generaciones.

Una tradición que inspira

Desde su primera edición, en 1988, el certamen ha premiado a más de 370 jóvenes que se han destacado por su capacidad transformadora y su aporte a la comunidad. Entre ellos, deportistas de élite, científicos de proyección internacional, artistas reconocidos, dirigentes sociales y emprendedores que marcaron huella en Córdoba, el país y el mundo.

La iniciativa se ha convertido en una de las distinciones más prestigiosas para la juventud cordobesa, motivando año tras año un número creciente de postulaciones y consolidando un espacio de visibilidad para quienes trabajan con compromiso y excelencia en diferentes campos.

«Diez Jóvenes Sobresalientes refleja la confianza que la Bolsa deposita en las nuevas generaciones. Año tras año descubrimos historias que nos llenan de orgullo y que muestran la capacidad de nuestros jóvenes para transformar la realidad con creatividad, esfuerzo y compromiso. En esta edición, que coincide con los 125 años de nuestra institución, reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo valores y visibilizando a quienes trabajan por una sociedad mejor»; destacó Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

«El certamen se ha consolidado como un espacio de encuentro y de inspiración para toda la comunidad. En la última edición recibimos más de 320 postulaciones, lo que refleja la diversidad y el talento de la juventud cordobesa en distintos ámbitos. Para esta nueva convocatoria queremos llegar a cada rincón de la provincia, porque estamos convencidos de que visibilizar estas trayectorias es una manera concreta de mejorar la calidad de nuestra sociedad. Nos enorgullece acompañar a los jóvenes en este proceso y brindarles una distinción que impulse sus proyectos e ideas»; afirmó Josefina Sándoz Bielsa, gerente general de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Proceso de selección

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre de 2025. La elección de los galardonados estará a cargo de un jurado interdisciplinario conformado por referentes de cada área de postulación, quienes evaluarán las candidaturas y definirán a los diez distinguidos de esta edición. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en noviembre de 2025, en el tradicional evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, que cada año convoca a líderes de distintos sectores de la sociedad.

Para postular y conocer más sobre el Certamen, se puede ingresa a: www.bolsacba.com.ar/certamen

Para postular a un candidato ingresar acá: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBc5SmAbH-Ziaqje4Cb6nWnHTLjFTEUkw84zNEIpu0SAytUw/viewform