La Cumbre recibe “Sangre Armenia”, un concierto de memoria y tradición

La Cumbre se prepara para una velada cultural única con la presentación de “Sangre Armenia”, un concierto que reunirá melodías tradicionales y poesía en homenaje al escritor y pensador Avetik Isahakyan, figura central de la literatura armenia.

El espectáculo tendrá lugar este sábado 27 de septiembre, a las 20 horas, en el Microcine Sala Caraffa (Pasaje Tassano 55). La propuesta invita a sumergirse en la riqueza cultural del pueblo armenio, con canciones de trovadores y versos que evocan la historia, la lucha y la esperanza de una tradición milenaria.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000, con descuento especial para jubilados a $12.000. Quienes deseen asegurarse un lugar pueden reservar al 3548 452557.

Con el apoyo de la Municipalidad de La Cumbre, este homenaje refuerza la agenda cultural local, que busca abrir espacio a expresiones artísticas diversas y de calidad. Una oportunidad para vecinos y visitantes de encontrarse con la memoria, la música y la poesía de un pueblo que mantiene viva su identidad a través del arte.