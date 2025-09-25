La Defensoria del Pueblo continúa recorriendo los barrios de la ciudad

Este jueves por la mañana el Defensor del Pueblo Victor Curvino junto a parte del equipo de profesionales que conforman la institución visitaron el barrio Villa del Lago.

Durante la reunión se dialogaron temas vinculados a la seguridad vial, al servicio de agua en el sector, entre otras temáticas.

“La Defensoria con vos”, es un programa que lleva adelante Curvino desde hace unos meses, en búsqueda de darle continuidad a las visitas barriales que desarrollan desde el comienzo de gestión para poder estar cerca de los vecinos, escucharlos y otorgarles respuestas a sus inconvenientes

“Tuvimos una reunión muy productiva con los vecinos de Villa del Lago, donde ellos nos plantearon los problemas que tienen en la zona, nosotros ahora nos pondremos a trabajar de manera conjunta con las respectivas instituciones que competen a estas situaciones para ayudarles a encontrarles una solución”, expresó el Defensor del Pueblo.