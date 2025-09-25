La llegada de la primavera, furor por las flores amarillas en Carlos Paz

Tras la llegada de la primavera, se intensificó la tendencia de regalar flores amarillas y creció la demanda en las florerías de la ciudad de Villa Carlos Paz. Sebi, Mabel y Candy Martínez son las dueñas de la Florería Aranjuez y desde hace un par de años, vienen notando un incremento de los regalos que caracterizan esta época del año.

«Tuvimos un buen impacto este año y comenzamos con mucho más tiempo. Desde el día jueves empezamos con las ventas, encargos previos y mucha gente haciendo fila. La gente viene a buscar flores amarillas; en ese sentido tenemos margaritas, crisantemos, mini girasoles, lirios, de todo y todo natural. En algunos casos llevaron girasoles artificiales por un tema de que tenían que viajar, pero la mayoría eran naturales»; informaron en diálogo con EL DIARIO.

«Los clientes son de todas las edades, la gran mayoría son jóvenes estudiantes que buscan regalos para sus novias o para amigos, pero también tuvimos papás que venían a buscar regalos para sus hijos también. Desde hace un tiempo, se ha potenciado la venta de las flores. Lo bonito es que la gente empiece a regalar flores en primavera, que vuelva esa cultura y no solo en primavera. Es algo que se había perdido un poco y es una sensación muy bonita»; completaron.

Para conocer más o conseguir algunas de las flores más bellas, se puede visitar Floristería Aranjuez (Avenida San Martin 588) de Villa Carlos Paz o contactar al (3541)-649108.