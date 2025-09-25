La noticia más esperada, Galo viajará a México para su tratamiento

La familia de Galo, el bebé de Tanti que conmovió a la Provincia de Córdoba y al país, recibió la mejor noticia en las últimas horas y dio a conocer que viajará a México. Según pudo conocer El Diario, le confirmaron la fecha para llevar adelante el tratamiento que necesita para su parálisis cerebral y microcefalia.

La esperanza de Galo se encendió luego que la familia viera en Netflix la película que cuenta la historia de la periodista Bárbara Anderson y su hijo Lucca, que tras recibir el tratamiento en la India, logró un rotundo cambio en sus vidas. Desde ese momento, se pusieron en campaña para recaudar el dinero necesario para acceder a un tratamiento similar en tierras mexicanas.

Se inició además una campaña de donaciones que sumó un importante capítulo cuando el Mago Matus participó en el programa de Guido Kaczka, presentó el caso y logró recaudar 206 millones de pesos con la ayuda de la gente.

En el día de ayer, a través de la cuenta TodosporGalo, la familia publicó la más esperada noticia y mostró el certificado con fecha de inicio de tratamiento, previsto para el 2 de marzo del 2026. Allí se detallan los estudios iniciales y el proceso, que se extendería en principio hasta el 3 de abril del mismo año.