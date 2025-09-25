La primavera florece con una semana para las personas mayores

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana invita a vecinos y turistas a participar de una semana completa de actividades pensadas para el disfrute y la integración.

Desde el lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre, la ciudad se llenará de ritmo, deporte, recreación y celebración para dar la bienvenida a la primavera y celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores.

El cronograma de actividades, diseñado para personas de todas las edades, incluye opciones al aire libre, encuentros deportivos, actividades culturales y jornadas de bienestar.

Cronograma de actividades

- Lunes 29/09: Clase abierta de Ritmos en los Jardines Municipales, a las 10:00 horas. Se suspende por lluvia.

- Martes 30/09: Encuentro de Newcom en el Estadio Arena a las 10:00 horas.

- Miércoles 01/10: Día de la Persona Mayor. Biodanza y Educación Emocional en el Estadio Arena a las 10:00 horas.

- Jueves 02/10: Jornada recreativa al aire libre con juegos de Orientación, Tejo, Croquet y Tejo Gol en la Sala de Convenciones, a las 10:00 horas. Se suspende por lluvia.

- Viernes 03/10: Senderismo y Clase de Yoga, a las 10:00 horas. El punto de encuentro es en la Reserva Parque Temático (Calle Gálvez y Lope de Rueda, barrio Costa Azul). Se recomienda llevar hidratación y protección solar. Se suspende por lluvia.

- Sábado 04/10: El gran cierre con Gran Fiesta de la Primavera –Peña Abierta en la Plaza Belgrano, a las 17:00 horas. Habrá shows de folclore, artistas locales, música, baile y comidas típicas.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3541 438111 o acercarse al área de Inclusión Social, ubicada en Alvear y Florida.