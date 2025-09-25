Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa tras dos años de relación

Después de dos años de relación, Marcelo Tinelli anunció el fin de su romance con la modelo peruana Milett Figueroa. La noticia, que confirma los rumores que circulaban desde hace más de un año, fue revelada por el propio conductor en su programa de streaming.

La pareja, que se conoció en el Bailando 2023, había sido objeto de especulaciones sobre su separación. De hecho, hace dos semanas, Tinelli tuvo un fuerte cruce con el periodista Pampito por asegurar que la relación había terminado.

La confirmación de la noticia y el apoyo de Candelaria

"Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett”, anunció Tinelli, visiblemente afectado. Sin embargo, aseguró que se encuentra bien y le envió un beso a la modelo, afirmando que ella también está "muy bien".

"Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante. El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”, agregó el conductor, que en 2022 también se separó de Guillermina Valdés al comienzo de Canta conmigo ahora.

Uno de los momentos más comentados del anuncio fue la reacción de su hija Cande Tinelli, con quien se rumoreaba que Milett no se llevaba bien. "Graciasssss… Gracias, Milett", cantó Cande, parafraseando a su padre. A pesar de que Tinelli la frenó, ella demostró su alegría por el fin de la relación.

Para finalizar, Marcelo le envió un mensaje a Milett, a su familia y a la gente de Perú, y adelantó que la modelo seguirá trabajando en Argentina y en Lima. "La amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente", concluyó.