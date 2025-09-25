"Octubre Rosa": comenzará la campaña de prevención contra el cáncer de mama

Villa Carlos Paz. En el marco del “Octubre Rosa” y en conmemoración del mes de concientización sobre la importancia de un diagnóstico precoz del cáncer de mama, el Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz a través de la Secretaría de Salud Pública realizará distintas actividades destinadas a generar conciencia en la población y hábitos de cuidado.

Durante todo el mes de octubre se realizarán controles y mamografías gratuitas en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, destinados a personas mayores de 40 años, residentes en Villa Carlos Paz.

Los turnos se otorgarán cada día por orden de llegada en el nosocomio local.

- Lunes de 14 a 18 horas.

- Martes de 8:30 a 14:30 horas.

- Miércoles de 14 a 18 horas.

- Jueves de 14 a 18 horas.

- Viernes de 9 a 12:30 horas.

El municipio invita a toda la comunidad a sumarse a esta campaña de prevención y recuerda que un diagnóstico precoz salva vidas.

