Oncativo será sede del XII Congreso que une historia y territorio

Este viernes 26 y sábado 27 de septiembre, la ciudad de Oncativo será sede del XII Congreso de la Caminería Histórica, bajo el lema «Recorriendo los Orígenes de Nuestros Pueblos y Ciudades». Las actividades se desarrollarán en el teatro Victoria y reunirán a investigadores, historiadores y referentes culturales de distintas provincias, consolidando este espacio como uno de los encuentros más relevantes sobre historia y patrimonio en Argentina.

El acto inaugural está previsto para las 10 horas del viernes, e incluirá la presentación del libro del Congreso 2024 realizado en Capilla del Monte, titulado “Caminos Históricos, Caminantes y Transportes”. Se trata de una obra de más de 500 páginas compilada por Carlos Alfredo Ferreyra Bertone, Valentina López Somoza y María Fernanda Vassallo, con prólogo del periodista de El Diario Luis Hernán López.

Programa del viernes

09:00 h: acreditaciones.

10:00 h: acto inaugural.

10:30 h: conferencia magistral de Ana María Martínez de Sánchez (Junta Provincial de Historia de Córdoba), sobre “Medio ambiente y poblamiento. Pueblos y caminos en los virreinatos americanos”.

11:30 h a 16:45 h: ponencias sobre la Ruta del Carbón en Santa Cruz, la Córdoba contemporánea de gobiernos de facto, los orígenes de La Cumbre, el rosismo en Córdoba, los caminos de Traslasierra, el paso de los Césares, la coyuntura de Ucacha en los años 20, Isla Verde y la llegada del ferrocarril, entre otros temas.

17:00 h: conferencia magistral de Guillermo Fabián Genini (Universidad Nacional de San Luis) sobre “Por los caminos de Santos Ortiz: la defensa del territorio de San Luis 1820-1821”.

18:00 h: cierre de la primera jornada.

21:00 h: cena libre con menú y tarifa preferencial.

Programa del sábado

La segunda jornada abrirá con ponencias sobre Cruz Alta, Villa del Rosario, Sinsacate, Talita (San Luis), comunicaciones mediterráneas y el Titanic, la ribera de Quilmes, entre otros temas.

11:30 h: conferencia magistral de Marcelo Guardatti sobre “Violencia y represión política en el interior de Córdoba (1970-1983): un análisis desde la geografía crítica de la Ruta Nacional N° 9”.

12:30 h: visitas y lunch en la Casa del Dino y la asociación Amigos del Museo Oncativo, con la guía del historiador local Juan Malissia.

Un espacio de memoria y reflexión

El Congreso de la Caminería Histórica nació como una iniciativa para recuperar y poner en valor la importancia de los caminos en la construcción de pueblos y ciudades, así como en la identidad cultural de cada región. A lo largo de sus ediciones, se consolidó como un ámbito donde confluyen investigaciones académicas, relatos locales y estudios interdisciplinarios.

En esta edición, Oncativo no solo será escenario de conferencias y ponencias, sino también de actividades culturales que buscan acercar la historia a la comunidad.