Plantaron árboles nativos en la Biblioteca H. Porto

Esta mañana, integrantes de Ambiente VCP plantaron tres árboles nativos frente a la Biblioteca H. Porto de Villa Carlos Paz. Se trata de ejemplares de Sen del campo, cultivados en el vivero de especies locales que la organización sostiene en la ciudad.

Desde el colectivo destacaron que tener árboles en los frentes de las viviendas no solo embellece las calles, sino que también aporta beneficios ambientales concretos: favorece la biodiversidad urbana, enriquece las áreas protegidas, genera más sombra, oxígeno y mejora la calidad de vida de los vecinos.

Finalmente, invitaron a la comunidad a sumarse a la iniciativa, colocando y cuidando árboles en sus veredas para extender el impacto positivo en toda la ciudad.