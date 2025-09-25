Valle Hermoso cultural

Se inaugura el Segundo Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla”

El evento abrirá el lunes 6 de octubre en el Hotel El Castillo con la participación de autores de todo el país.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
jueves, 25 de septiembre de 2025 · 19:36

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la apertura del Segundo Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla – Uniendo Letras de la Argentina”. La ceremonia inaugural se realizará el lunes 6 de octubre a las 11:00 en el Hotel El Castillo, ubicado en Santa Teresa 933.

La propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro e intercambio entre autores, lectores y referentes culturales de distintas provincias. Según adelantaron desde la organización, el programa incluirá presentaciones de libros, charlas abiertas y actividades que invitan a compartir experiencias literarias.

Desde el municipio invitaron a la comunidad a sumarse a la jornada inaugural y participar de un evento que pone en valor la palabra escrita y el diálogo cultural en la región de Punilla.

Comentarios