Se inaugura el Segundo Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla”

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la apertura del Segundo Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla – Uniendo Letras de la Argentina”. La ceremonia inaugural se realizará el lunes 6 de octubre a las 11:00 en el Hotel El Castillo, ubicado en Santa Teresa 933.

La propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro e intercambio entre autores, lectores y referentes culturales de distintas provincias. Según adelantaron desde la organización, el programa incluirá presentaciones de libros, charlas abiertas y actividades que invitan a compartir experiencias literarias.

Desde el municipio invitaron a la comunidad a sumarse a la jornada inaugural y participar de un evento que pone en valor la palabra escrita y el diálogo cultural en la región de Punilla.