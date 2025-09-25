Según el Indec, la pobreza bajó a 31,6% de la población

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la pobreza en Argentina bajó al 31,6% de la población durante el primer semestre de 2025.

En términos de hogares, el 24,1% vive por debajo de la línea de pobreza. Dentro de este grupo, el 5,6% de los hogares se encuentra en situación de indigencia, es decir, sin recursos suficientes para cubrir lo mínimo necesario para alimentarse. En número de personas, la indigencia afecta al 6,9% de la población.

La comparación con el segundo semestre de 2024 muestra una baja significativa: la pobreza descendió 4,5 puntos porcentuales en hogares y 6,5 puntos porcentuales en personas. La indigencia también registró una leve mejora, con una caída de 0,8 puntos en hogares y de 1,3 puntos en personas.

Analistas destacaron que estos cambios reflejan una combinación de factores: medidas sociales implementadas por el gobierno, mayor actividad económica y recuperación parcial del empleo. Sin embargo, advierten que aunque la tendencia es positiva, todavía casi 4 de cada 10 argentinos siguen viviendo en condiciones de pobreza y que la vulnerabilidad se mantiene, especialmente en sectores urbanos y en familias con niños.

El Indec recordó que estas cifras se basan en un relevamiento semestral, que permite medir cómo evoluciona la situación social en el país. Así, el descenso en los números de pobreza e indigencia es un dato alentador, aunque subraya la necesidad de políticas sostenidas para que la mejora llegue a todos los sectores.