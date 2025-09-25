Valle Hermoso recibe una clase abierta de Sibpalki este sábado

Este sábado 27 de septiembre, a las 16:00, la Plaza Manuel Belgrano de Valle Hermoso será escenario de una clase abierta de Sibpalki, arte marcial a cargo de la escuela Kyo Sado Yoo. La actividad será gratuita y estará abierta a todo el público.

La propuesta contará con la participación de la escuela local, dirigida por los profesores Aníbal Chamorro y Liliana Coronel, y la escuela de Capilla del Monte, bajo la conducción del Maestro Darío Sosa.

El encuentro tendrá una presencia destacada: el Gran Maestro José Gonçalves, junto a una delegación de la Asociación de Escuelas de Sibpalki de Santa Fe, encabezada por el Maestro Antonio Medina.

Organizadores y maestros invitan a la comunidad a acercarse para conocer más sobre esta disciplina, participar de la práctica y consultar sobre el estilo, en una jornada que combina deporte, cultura y vida al aire libre.