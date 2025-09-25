Viento, lluvias y hasta nieve, el clima en las sierras de Córdoba

El pronóstico para los próximos días
Viento, lluvias y hasta nieve, el clima en las sierras de CórdobaSe espera el ingreso de un frente sur que favorecería al formación de tormentas de intensidad.
El viento se convertirá en el gran protagonista de las próximas horas en la ciudad de Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Para este jueves 25 de septiembre se anuncian ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 100 km/h y se anuncian un fin de semana caracterizado por la vuelta de las lluvias y hasta una posible nevada.
A días del inicio de la primavera, el pronóstico anticipa días con condiciones meteorológicas cambiantes
Para mañana viernes, se prevé la llegada de un frente frío del sur y precipitaciones que se registrarán entre la noche y la madrugada del sábado. Los especialistas coinciden en que podrían formarse tormentas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas, lluvias intensas en poco tiempo e incluso caída de granizo.
Sin embargo, la noticia más sorprendente se encuentra vinculada a la posibilidad de que caiga nieve en las Altas Cumbres. De acuerdo a las previsiones, el martes 30 de septiembre llegaría un nuevo ingreso de aire frío del sur, que traería condiciones propicias para la caída de aguanieve o nieve en zonas serranas.